Sfila smartphone da zaino di un passante: fermato in piazza Umberto, denunciato 34enne

Gli agenti delle volanti hanno fermato nel centro di Bari un 34enne di origini tunisine, accusato di furto aggravato: l'uomo, secondo una ricostruzione, avrebbe rubato uno telefonino da uno zaino di un passante, in piazza Umberto.

In base alla descrizione della vittima, gli agenti, assieme a personale dell'Esercito nel servizio 'Strade Sicure', hanno bloccato il 34enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno: per il 34enne è scattata la denuncia.