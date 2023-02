Un altro furto con spaccata in Centro a Bari: i ladri rubano la cassa dal bar Jèrôme

Ennesimo furto con spaccata in Centro a Bari. Questa mattina i ladri hanno preso di mira il bar pasticceria Jèrôme di Corso Cavour. I malviventi hanno agito intorno alle prime luci dell'alba, intorno alle 4: hanno spaccato una vetrina del locale ed hanno portato via la cassa che conteneva il frutto della precedente giornata di lavoro, circa 2.500 euro.

Nonostante sia scattato l'allarme, l'azione della banda si è conclusa con la fuga: i malviventi hanno impiegato pochi secondi per sottrarre la cassa e dileguarsi. I poliziotti, giunti appena un minuto e mezzo dopo la segnalazione arrivata dai sistemi informatici di antifurto, non sono riusciti a cogliere sul fatto i ladri. Gli agenti hanno ritrovato, in seguito, la cassa svuotata del denaro sotto il ponte che collega Corso Cavour con Viale Unità d'Italia.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, poste sia all'esterno che all'interno del locale, per identificare gli autori del furto. Al vaglio della scientifica anche alcune impronte lasciate dai ladri sulla vetrina spaccata.

"Ho attività commerciali in Centro da 20 anni - dichiara a Baritoday il titolare del bar pasticceria Jèrôme, Mino Dalonzo - non era mai successo nulla di particolare, ma oggi i poliziotti mi hanno raccontato delle ultimi furti che si stanno susseguendo in zona. A prescindere dal danno economico, rimane il senso di disagio: oggi abbiamo dovuto aprire con ritardo, alle 9.30. Non sappiamo se entro stasera sarà possibile riparare la vetrina. Qualora non si possa effettuare la sostituzione del vetro nelle prossima ore, per questa notte dovrò anche pagare un servizio di vigilanza a guardia del locale".