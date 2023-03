Nuovo furto con spaccata in Centro a Bari: rubato l'incasso in una pizzeria di via Argiro

Ennesimo furto con spaccata in centro a Bari. Vittima del nuovo colpo, compiuto intorno alle 3.30 di questa mattina in via Argiro, è la nuova pizzeria 'Fila e Biga' aperta da poco più di un mese fa. I ladri hanno infranto una vetrina ed hanno portato via il denaro presente in cassa, circa 400 euro. Sul posto è giunta una voltante della Polizia scientifica che sta effettuando i rilievi necessari per le indagini.

Secondo le prime riscostruzioni, uno dei componenti della banda (composta da 2 o 3 persone) sarebbe entrato nell'esercizio commerciale dal buco creato dopo la rottura della vetrina. Oltre all'incasso, i ladri avrebbero portato via anche un tablet.

"É stato un brutto risveglio - dichiara a BariToday uno dei titolari della pizzeria, Eddy Guri - Alla fine hanno colpito anche noi dopo tante attività qui vicino. Si sono portati via il tablet e la parte interna della cassa. Non ci sentiamo protetti. Siamo contribuenti di questo Paese e in questo momento non ci sentiamo tutelati"