Furto con spaccata in centro a Bari: in due fermati per il colpo al ristorante in via Cognetti

Sono stati individuati dai carabinieri i presunti responsabili dell'ennesimo furto con spaccata avvenuto in centro a Bari all'alba dello scorso 29 marzo. Nel mirino dei malviventi era finito un ristorante sushi in via Cognetti, a pochi passi dal Petruzzelli.

In seguito alle indagini condotte dai militari della Compagnia Bari centro, nelle scorse ore i carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, e successivamente condotto in carcere, due cittadini stranieri, originari del Nord Africa, ritenuti responsabili del colpo.

>> VIDEO: I LADRI RIPRESI DALLE TELECAMERE <<

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire rapidamente e in maniera dettagliata, la dinamica del furto ai danni di un ristorante, accaduto la notte del 29 marzo 2023 e al quale era stata asportata la somma contante di 600 euro, lasciata come fondo cassa.

Gli approfondimenti, partiti dall’analisi di quanto ricavato in sede di sopralluogo da parte del personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, nonché dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato dal titolare, hanno permesso, infatti, sia di rinvenire utili impronte digitali che di immortalare i tratti somatici dei 2 autori, i quali, in pochi minuti e incuranti dell’allarme sonoro, avevano proceduto a sfondare la porta vetrata utilizzando una grossa pietra, introducendosi nell’esercizio commerciale e, dopo aver trafugato quanto presente in cassa, fuggendo velocemente a piedi.

I militari, però, sono riusciti a ricostruire tutto l’itinerario percorso sia all’andata che al ritorno dai malviventi, cristallizzando le condotte delittuose (uno quale autore materiale e l’altro come complice e “palo”) e monitorandone i movimenti. I due, infatti, avrebbero poi tentato di depistare le indagini abbandonando parte dei propri indumenti e camuffandosi per evitare di essere riconosciuti mentre si dirigevano, a piedi, verso il quartiere Madonnella. Nonostante ciò, le risultanze degli accertamenti hanno consentito di rintracciare i due mentre dormivano in uno stabile abbandonato adibito a ricovero da diversi senza fissa dimora, procedendo al loro fermo, convalidato oggi dal GIP di Bari con contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.