Furti con spaccata in centro a Bari, vetrata infranta per svuotare la cassa: colpi in due locali

Due episodi, stessa modalità d'azione: vetrata di ingresso spaccata e cassa svuotata. A finire nel mirino dei ladri, la notte scorsa, due locali in pieno centro a Bari.

In via Putignani, il colpo ai danni del ristorante 'Oyster Bari'. Dopo aver infranto la vetrata laterale e forzato la porta di ingresso dall'interno, i malviventi (impossibile dire al momento se ad agire sia stata una o più persone) hanno rovistato nella cassa alla ricerca di denaro, forse anche arraffando qualche bottiglia di vino dagli scaffali. Questa mattina l'amara scoperta del titolare, allertato da alcuni esercenti vicini (il ristorante era chiuso per riposo). Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per i rilievi, mentre sono in corso accertamenti per quantificare con esattezza il bottino del furto. Quello che invece è già certo, sono i danni provocati da chi ha messo a segno il colpo: "Sono circa tremila euro", dice con amarezza a Baritoday il titolare del locale, Marco Nicolardi, "senza contare che siamo senza vetrina e così è un bel problema lavorare". In queste ore gli investigatori stanno cercando anche di capire se elementi utili alle indagini possano venire dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona.

Ma la spaccata all'Oyster non è stata l'unica la notte scorsa. La denuncia dell'altro episodio arriva via social dai titolari del 'Polpettificio', in corso Vittorio Emanuele: "Stanotte - scrivono su Fb i titolari del locale - un simpatico signore ha deciso di sfondare la nostra vetrina per rubare i soldi dalla cassa. Abbiamo provveduto a fare la denuncia con allegati i video di videosorveglianza. Speriamo vivamente che questo individuo venga fatto a polpette dalle forze dell'ordine. Saremo operativi regolarmente da domani come sempre, noi non ci fermiamo".

Quella dei furti con spaccata in centro non è purtroppo una novità per commercianti e ristoratori. Già nei mesi scorsi, gli esercenti avevano lanciato l'allarme per l'escalation di episodi nel Murattiano (ma anche in altre zone), e l'intensificazione dei controlli disposti dalla Prefettura aveva portato ad alcuni arresti. Ma episodi come quelli della notte scorsa riaccendono inevitabilmente la preoccupazione: "La mia zona, quella di via Putignani - dice a Baritoday Nicolardi - è stata già presa d'assalto la scorsa primavera. Chi ha agito nel mio locale ha avuto tutto il tempo per farlo - commenta con amarezza - Lo dicevamo nei mesi scorsi e lo chiediamo ancora, ci vogliono più controlli, chi fa questo non ha nulla da perdere e agisce indisturbato. Serve un maggiore presidio del territorio".