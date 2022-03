Furto nella Basilica di San Nicola: ladri in azione nella notte, rubati oggetti preziosi dalla statua del Santo

Furto nella notte alla Basilica di San Nicola, che ha visto come bersaglio la statua del Santo, da cui sono stati asportati diversi oggetti preziosi. L'episodio si sarebbe verificato attorno alle 4 del mattino; un individuo dall'aspetto giovanile, con il probabile aiuto di un complice non immortalato dalle telecamere di sicurezza, è entrato nella tempio nicolaiano dopo aver divelto un’inferriata addossata alla torre campanaria e sfondato la porta d’ingresso in Largo Abate Elia.

Dopo aver svuotato la cassetta delle offerte nella teca trasparente ai piedi della Statua, avrebbe rivolto le sue attenzioni proprio su quest'ultima: l'uomo ha così portato via l’anello dalla mano destra della statua, l’Evangeliario con le tre sfere sulla mano sinistra, e un medaglione contenente una fiala della Manna. Non è stata trafugata, spiegano i padri domenicani della Basilica, la croce pettorale dono dell’Arcivescovo Mariano Magrassi, "di venerabile memoria".

La Comunità religiosa, già alle 6.30, si era accorta del furto e ha provveduto ad avvisare Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale: "In attesa di conoscere ulteriori sviluppi - spiegano ancora i padri domenicani -, informiamo i devoti e i pellegrini di San Nicola sparsi nel mondo che la Statua del Santo non ha subito eccessivi danni. Quanto prima sarà effettuato un intervento di restauro particolarmente alle mani del Santo".

