Fanno la 'spesa' nell'ipermercato, ma senza pagare: coppia nei guai

Avevano sottratto generi alimentari del valore di circa 55 euro nell'Ipercoop di via Toscanini, al quartiere Japigia. I due però sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri. Si tratta di un 35enne e di una 39enne, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. I prodotti asportati sono stati restituiti mentre per la coppia è scattata la denuncia per furto aggravato.

(foto di repertorio)