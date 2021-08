Furto di tavola da surf in città, fermati in due al molo Sant'Antonio: scatta la denuncia per ricettazione

Furto di una tavola da surf a Bari. Gli agenti della polizia sono intervenuti nel pomeriggio di domenica al Molo di Sant'Antonio, per controllare due cittadini georgiani, già noti alle forze dell'ordine, rispettivamente di 25 e 30 anni, trovati in possesso di una tavola da surf denunciata come rubata da alcuni giorni. Dopo il riconoscimento dell'attrezzo rubato da parte del proprietario, per i due è scattata la denuncia per ricettazione.