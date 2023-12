Furto nel dipartimento di Giurisprudenza a Bari: ladri negli uffici di corso Italia

Un furto è stato messo a segno nella sede del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, in corso Italia. I ladri avrebbero sottratto del materiale da alcuni uffici: al momento non si conosce con esattezza cosa sia stato portato via, né quando precisamente, visti i giorni festivi appena trascorsi, l'episodio si sia verificato. Sul posto, dopo la scoperta del materiale mancante, sono intervenuti questa mattina i carabinieri. Indagini sono in corso per far luce sull'episodio.