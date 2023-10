Ruba 93 uova da fondo agricolo a Palese: "Servivano per Halloween", denunciato 16enne

La Polizia ha denunciato un 16enne barese incensurato, accusato di aver rubato 93 uova che, secondo quanto avrebbe spiegato il giovane agli agenti, sarebbero servite per i 'festeggiamenti' della notte di Halloween.

Il ragazzo era stato notato, da un operatore della Polizia di Frontiera fuori servizio, assieme a un coetaneo mentre scavalcava una recinzione per accedere in un fondo agricolo. Sul posto sono intervenute le Volanti che hanno bloccato il 16enne. Per lui è scattata la denuncia: dovrà rispondere di furto aggravato. In corso le ricerche per risalire al complice dell'episodio.