Ruba vestiti in un negozio di via Sparano, bloccato dopo la fuga: 30enne in manette

Si sarebbe appropriato di almeno una decina di capi di abbigliamento in un negozio di via Sparano, rimuovendo in parte le targhette identificative con una tronchesina. All'uscita, però, è stato intercettato dal personale di sicurezza del locale. Spintonando i vigilanti, è riuscito a dileguarsi per le vie del centro, ma la sua fuga ha avuto breve durata.

E' accaduto nella serata di ieri, giovedì 7 luglio. L'uomo, prima inseguito dagli addetti alla sicurezza del negozio, è stato poi intercettato da due pattuglie della Polizia Locale presenti in zona, informate da alcuni passanti, ed è stato bloccato su via Putignani angolo via Argiro.

L'uomo privo di documenti, è stato successivamente identificato presso gli Uffici del Comando: si tratta di un 30enne, arrestato per il reato di rapina impropria e condotto in carcere a Bari a disposizione dell'autorità giudiziaria.