Shopping in centro senza pagare: beccate dalla polizia con i vestiti rubati, nei guai due donne

Una 37enne e una 35enne fermate dagli agenti all'uscita di un noto negozio in via Sparano: sono state trovate in possesso anche di altri capi di abbigliamento, sottratti poco prima in via Calefati

Si erano dedicate allo 'shopping' in alcuni noti negozi del centro cittadino, portando via diversi capi di abbigliamento senza pagare. A rovinare i piani delle due donne, però, è arrivata la polizia. Gli agenti delle Volanti le hanno fermate all'uscita di un'attività commerciale in via Sparano, in cui si erano impossessate di vari capi di abbigliamento. Dal controllo, poi, è emerso anche che le due - cittadine russe di 37 e 35 anni - erano già in possesso anche di altri vestiti, riconducibili ad un altro noto negozio di via Calefati, capi sono poi stati identificati dalla direttrice del negozio.

Riconsegnata la merce ai titolari delle due attività, le due donne, recidive nello specifico reato, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di furto aggravato in concorso.

(foto di repertorio)