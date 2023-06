Furto nel cuore di via Sparano a Bari: ladri in azione nel negozio Patrizia Pepe Hub

Un furto è stato messo a segno questa mattina in via Sparano, nella boutique Patrizia Pepe Hub, a pochi passi dalla chiesa di San Ferdinando. Un'azione nel cuore dello shopping cittadino attualmente al vaglio della Squadra Mobile.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata portata via una borsa presente in vetrina. Non è escluso che ad agire possano essere state più persone per un colpo dalle tempistiche fulminee.