G7, alla Fiera del Levante di Bari il Media Centre per i giornalisti: aree relax e prodotti pugliesi per il catering

A Bari da tutto per il mondo, per seguire, dal Media Centre allestito nella Fiera del Levante, i lavori del G7 che si apre oggi a Borgo Egnazia, nel Brindisino. Sono oltre 1700 i giornalisti e operatori dei media accreditati per accedere allo spazio di oltre 12mila quadrati predisposto in Fiera.

Nel Media Centre trovano spazio anche una 'prayer room', una piccola stanza dedicata alla preghiera, una grande area relax con grandi cuscini distribuiti sotto un ulivo, e altre 'postazioni' per momenti di svago dal lavoro, con un tavolo da ping pong, due biliardini e altrettanti flipper.

Tanti i richiami alal Puglia, dalla presenza di ulivi ai prodotti locali scelti per il catering, dove trovano spazio mozzarelle, taralli e altri cibi pugliesi. Nella giornta di ieri, è stato anche inaugurato il padiglione del Masaf con una esposizione dei migliori prodotti DOP e IGP italiani. E ancora, nella giornata di domani, nello stand della “Comunità dell’economia rurale pugliese verso la sostenibilità certificata” si terrà un cooking show durante il quale Giuseppe Pedone, giovane executive chef di Tenuta Pinto, attingendo all’orto sperimentale di Tenuta Pinto di Mola di Bari, capofila della Comunità, illustrerà al microfono e farà degustare alla stampa internazionale tre mini assaggi con i prodotti della comunità.