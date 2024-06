G7, per le first lady un tour fra le bellezze della Puglia: tappa anche ad Alberobello

Si apre oggi a Borgo Egnazia, a Fasano, nel Brindisino, il G7 a guida italiana. Il vertice che vedrà riuniti in Puglia i grandi del mondo vede coinvolta anche la città di Bari dove, alla Fiera del Levante, è allestito il Media Center che fino alla conclusione dei lavori, il 15 giugno, ospiterà oltre 1700 giornalisti arrivati dall'estero per seguire il summit.

Ma il vertice sarà anche l'occasione per mettere 'in vetrina' le bellezze del territorio. In particolare, come riportano le agenzie di stampa, la città di Alberobello sarà una delle tappe del 'tour' che sarà proposto alle first lady (cui si aggiunge il 'first husband' Heiko von der Leyen) che saranno a Borgo Egnazia per accompagnare i leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che partecipano al G7.

G7: IL PROGRAMMA DEL VERTICE E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU BRINDISIREPORT

La visita ad Alberobello dovrebbe tenersi nella giornata del 14. Nella giornata odierna è prevista invece una visita al Museo e al sito archeologico di Borgo Egnazia e a un uliveto millenario nell'area della Fortezza di Pettolechia. Il 14 invece, si partirà da Grottaglie, per poi proseguire nella città dei Trulli e quindi raggiungere Martina Franca attraversando la Valle d'Itria a bordo di un treno storico.

Per quanto riguarda i lavori, il primo giorno è anche quello dell'Ucraina di Volodymyr Zelensky, che nel pomeriggio parteciperà a una sessione speciale del forum, con al centro l'ipotesi di finanziamenti miliardari a Kiev garantiti da asset russi confiscati.