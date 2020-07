'Fast & Furious' alla periferia di Gravina: la gara di velocità termina con uno schianto, nei guai due giovanissimi

Non era un banale incidente stradale, quello notato dai Carabinieri nella zona industriale di Gravina in Puglia, nel Barese: i militari sono intervenuti dopo una segnalazione e, a seguito dei rilievi, hanno scoperto che lo schianto,t ra una Volkswagen Golf e una Fiat Punto, era avvenuto al termine di una vera e propria gara di velocità con due 20enni del posto protagonisti.

A incastrarli sono state le immagini di videosorveglianza della zona, lungo 1 km nella zona industriale: il confronto si è concluso poiché una delle vetture è piombata sull'altra. I due ragazzi si sono procurati delle lievi lesioni. Per loro anche una denuncia per la violazione della norma al codice della strada che vieta di gareggiare in velocità e la sospensione della patente di guida.