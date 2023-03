Dopo tre anni la Robocup Junior riparte in presenza nella scuola Japigia 1 - Verga: "Con la robotica un metodo di apprendimento più efficace"

Dopo tre anni di partecipazione 'a distanza' - bloccati come per tutte le attività nel periodo pandemico - anche la Robocup, le gare di robotica dedicate agli studenti, riprendono in Puglia. Le selezioni regionali sono partite questa mattina nell'Istituto comprensivo Japigia 1 - Verga di Bari, capofila del progetto in Puglia: sono 43 i team di tutte le province pugliesi che si sfidano su due diverse categorie. La prima è l''On stage', ovvero uno spettacolo che include la presenza di umani e robot in particolari coreografie, e la 'Rescue', che vede invece operativo esclusivamente il robottino assemblato e programmato dagli studenti, che deve seguire un percorso - segnalato da una linea nera - e 'portare in salvo' una pallina argentata.