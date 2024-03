Appartamenti e conti correnti: confiscati beni per 900mila euro a imprenditore barese

Beni per circa 900mila euro - tra cui due appartamenti di pregio, rispettivamente a Genova e Viareggio, un'auto e diversi rapporti finanziari - sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Genova a un 73enne originario di Terlizzi, nel Barese, ma da tempo radicato nel capoluogo ligure.

L'operazione è avvenuta all'esito del dibattimento di primo grado al Tribunale di Genova. L'uomo, come riporta la Dire, titolare di alcune società attive nella lavorazione e vendita di ferro e rottami, in alcuni casi ritenute intestate a prestanome, è accusato di essere in affari anche con esponenti della criminalità organizzata.

Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della cosiddetta pericolosità generica, dal momento che l'imputato è stato ritenuto responsabile di reati come la bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari, che gli avrebbero consentito di accumulare una considerevole ricchezza fin dai primi anni '80.