La Geo Barents arrivata in porto a Bari: a bordo della nave 31 migranti soccorsi nel Mediterraneo

E' giunta nel primo pomeriggio nel porto di Bari la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con 31 migranti a bordo, soccorsi nel Mediterraneo due giorni fa. Tra le persone soccorse anche donne e tre minori non accompagnati: il gruppo era stato tratto in salvo dalla nave di Msf mentre si trovava in difficoltà "su una barca in vetroresina non adatta alla navigazione, nella zona di ricerca e soccorso libica".

L'arrivo nella città di Bari, indicata dalle Autorità come porto sicuro di approdo, inizialmente previsto per la giornata di ieri, è poi slittato ad oggi, 8 settembre, a causa delle avverse condizioni meteo.

Su attivazione della Prefettura di Bari, sono state predisposte le attività di accoglienza e supporto con l'assessorato al Welfare del Comune di Bari e gli altri enti preposti sul territorio. Presente, per le attività di assistenza ed accoglienza umanitaria, anche la CCroce Rossa con circa 10 operatori tra volontari e crocerossine con il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui il Reparto di Sanità Pubblica, ausiliario del Ministero della Salute - Usmaf, il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari segnalateci dal capo missione a bordo della nave.