La Geo Barents verso Bari: l'arrivo in porto nella giornata di venerdì, a bordo 31 migranti

E' previsto per domani, venerdì 8 settembre, alle ore 14, l'arrivo della nave Geo Barents nel porto di Bari. L'attracco, inizialmente atteso per la giornata odierna, è slittato a causa delle condizioni meteo.

A bordo della nave di ricerca e soccorso di Medici senza Frontiere ci sono 31 migranti tratti in salvo due giorni fa nel Mediterraneo. Le persone soccorse, come spiegato da Msf, si trovavano in difficoltà "su una barca in vetroresina non adatta alla navigazione, nella zona di ricerca e soccorso libica". Si tratta - come reso noto sempre da Medici senza Frontiere - di uomini, donne e bambini, tra cui diversi minori non accompagnati.