La nave Geo Barents attesa domattina nel porto di Bari: a bordo 121 migranti salvati da tre diversi naufragi

Giungerà a Bari nella mattinata di domani la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che, nei giorni scorsi, ha soccorso 121 persone in mare. I migranti sono stati salvati da tre differenti naufragi nel mar Mediterraneo tra la Libia e l'Italia. A bordo vi sono 106 adulti e 15 minori non accompagnati oltre alle salme di due donne morte decedute mentre si trovavano sui barconi e recuperate da Msf nel corso dei salvataggi.

In particolare, le operazioni di soccorso sono state rese molto difficili a causa del maltempo e delle onde, alte anche fino a 3 metri. Nel primo caso è stato assistito un gommone con 68 persone in viaggio. All'interno dell'imbarcazione, partita dalla Libia, è stato individuato anche il corpo senza vita di una donna che viaggiava con un parente nonchè la salma di un'altra migrante. Molti, secondo il racconto di Msf, avevano bevuto acqua e benzina.

Un altro gruppo di 19 persone è stato recuperato da una piattaforma abbandonata non lontano dalla costa tunisina. I migranti erano riusciti, dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui si trovavano, a raggiungere a nuoto la struttura. Altri 3 del gruppo, però, non ce l'hanno fatta e sono attualmente dispersi in mare. A segnalare a Msf la presenza delle persone sulla piattaforma è stata Frontex. I migranti hanno passato 3 giorni senza cibo né acqua prima di essere individuati e recuperati.

Il terzo gruppo di persone, invece, è stato recuperato da un barchino in acque internazionali di competenza maltese. Lo scafo era partito 4 giorni prima dalla Libia: "Alla Geo Barents è stato assegnato il porto di Bari - spiega in un video Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi Msf - dista tre giorni di navigazione. Tre giorni in più per persone che hanno ustioni gravi e sono fisicamente e psicologicamente traumatizzate, alcune delle quali che hanno perso parenti in mare.e i corpi di due ragazze". Ad assistere i migranti al loro arrivo a Bari vi sarà l'accoglienza messa a punto da Prefettura, Croce Rossa, Assessorato al Welfare del Comune di Bari e Asl.