"Incarichi promessi in cambio del ritiro di una denuncia", indagato l'assessore regionale Gianni Stea

L'assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, è indagato per concorso in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, nell'ambito di una inchiesta della Procura di Bari. Lo riferisce l'Ansa. L'inchiesta riguarda vicende risalenti al 2019, quando Stea era assessore pugliese all'Ambiente, e si riferisce a controversie in corso tra la Regione e un'azienda di Noci che si occupava della direzione lavori e della sicurezza negli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Grumo Appula e Corato. l'inchiesta è coordinata dai pm Claudio Pinto e Savina Toscani della Procura di Bari.

Tra gli indagati anche Elio Sannicandro, direttore generale dell'Agenzia strategica per lo sviluppo del territorio della Regione Puglia (Asset), e l'avvocato penalista barese, nonché consigliere comunale di Bari per la lista Dep, Salvatore Campanelli, consulente amministrativo e legale nominato per il supporto al rup (responsabile unico del procedimento) per il fondo di progettazione per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Secondo l'accusa, Stea avrebbe tentato di convincere i referenti della ditta a risolvere la questione in sede stragiudiziale e a ritirare una denuncia, garantendo successivi incarichi. Indagato anche il funzionario regionale Daniele Sgaramella per falso materiale e per soppressione, distruzione e occultamento di atti.