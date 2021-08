Nuove giostrine e interventi sulla pavimentazione, lavori completati nelle aree giochi di due giardini a Madonnella e Carrassi

La manutenzione ha riguardato l'area verde 'Baden Powell' in piazza Gramsci e quella intitolata a Francesca Morvillo in via della Costituente. L'assessore ai Lavori pubblici Galasso: "In corso una ricognizione di tutte le aree ludiche della città"

Vecchie giostrine rimosse, nuovi giochi installati e interventi sulla pavimentazione. L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso rende noto che nei giorni scorsi due giardini della città sono stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria relativi alle aree ludiche.

In particolare nel giardino intitolato a Francesca Morvillo, in via della Costituente, è stata realizzata una nuova pavimentazione antitrauma in sostituzione della vecchia, ormai deteriorata, mentre sotto la teleferica si è provveduto alla posa in opera di ghiaia di fiume. Inoltre è stata installata una nuova struttura ludica multipla al posto della precedente. Gli interventi, del valore di circa 25mila euro, sono stati finanziati con fondi del Municipio II.

Nel giardino Baden Powell in piazza Gramsci, invece, i lavori, realizzati nell’ambito dell’accordo quadro biennale in essere, hanno riguardato la sostituzione del gioco a torre e della giostra accessibile anche ai bambini con disabilità con nuove strutture analoghe, lo spostamento di due giochi a molla e la rimozione del vecchio gioco arrampicata, per un totale di circa 15mila euro.

"A tutela della sicurezza dei più piccoli - commenta Galasso - stiamo procedendo ad una ricognizione delle aree ludiche negli spazi pubblici della città, provvedendo alla sostituzione dei giochi rotti, al rifacimento dei tappeti antitrauma e a piccoli interventi di manutenzione, laddove necessari, in modo tale che le famiglie che restano in città possano continuare a frequentare in tranquillità i giardini e le aree pubbliche".