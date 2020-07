Erbacce alte più di un metro, blatte e topi: degrado totale nelle aree ex Arca di Japigia. I residenti: "Che vergogna"

Piante alte anche 1 metro e trenta per un effetto 'amazzonia' (dove ci nascondono anche i monopattini comunali), immondizia, topi e blatte: i residenti delle case ex Arca di Bari Japigia chiedono interventi immediati per migliorare il decoro e l'igiene della zona. La segnalazione, con tanto di foto, è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro.

Una richiesta immediata, anche perchè, da gennaio 2018, la manutenzione delle aree esterne delle palazzine che facevano parte dell'Ente per l'edilizia popolare, è passata di competenza al Comune. Uno 'sblocco' salutato con favore dai residenti, che confidavano in un miglioramento delle condizioni della zona, a quanto pare non avvenuto.