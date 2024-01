Uomo trovato senza vita a Bari: il cadavere scoperto nel giardino dell'ospedale Mater Dei

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in mattinata nei pressi dell'ospedale Mater Dei, a Bari. Secondo prime informazioni, il cadavere sarebbe stato rinvenuto tra alcuni cespugli, nel giardino della clinica al confine con l'istituto Fermi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non è escluso che l'uomo possa essere un cittadino senza fissa dimora che stazionava nella zona. Accertamenti sono in corso sulle cause del decesso.

* Notizia in aggiornamento