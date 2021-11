Rapporti sessuali con lui "per guarire da papilloma virus": ginecologo barese nella bufera dopo servizio de Le Iene

Avrebbe 'consigliato' rapporti sessuali con lui per far scomparire i rischi di papilloma virus e tumore: un ginecologo barese, noto a livello internazionale e redattore di numerose pubblicazioni scientifiche, nonché di libri dedicati alle donne, è finito in un'inchiesta de Le Iene, andata in onda ieri sera nel popolare programma di Italia 1.

Nel servizio, la trasmissione raccoglie la testimonianza di una giovane donna, che sarebbe stata visitata alcuni mesi fa dal ginecologo. Ad una diagnosi che lasciava intendere la possibile presenza di papilloma virus, la quale non sarebbe stata confermata da esami strumentali, il professionista avrebbe proposto alla giovane rapporti sessuali completi e non protetti con lui affinché guarisse.

Una complice del programma, spacciatasi per paziente, è quindi entrata in contatto con il medico, che le avrebbe rivolto proposte simili. Sulla vicenda l'Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo come da prassi, per far luce sull'operato del professionista.