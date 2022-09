Giocattoli, flaconi di insetticida e guanti da lavoro contraffatti e non a norma: oltre 300mila articoli sequestrati nel porto di Bari

Oltre 300mila articoli, risultati contraffatti e non conformi ai requisiti di sicurezza, sono stati sequestrati nel porto di Bari, in tre distinte operazioni avvenute nelle ultime settimane, dai militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con i funzionari della locale Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

Nel corso della quotidiana attività di analisi dei rischi condotta sui flussi commerciali, è stato possibile intercettare e porre sotto controllo tre diversi automezzi sbarcati dalle motonavi provenienti dalla Grecia, e trasportanti complessivamente più di 190.000 giocattoli, 134.000 paia di guanti da lavoro (DPI), 2.700 flaconi di insetticida e numerosi articoli per la spiaggia ed il mare.

I primi riscontri fisici effettuati dagli operatori sul posto, cui hanno fatto seguito gli approfondimenti sulla documentazione a corredo dei trasporti, avrebbero quindi permesso di constatare, in alcuni casi, la presenza di certificati di conformità rilasciati da organismi europei ed extra-UE non accreditati e, in altri, l’assenza totale di certificazione, pur venendo riportata impropriamente la marcatura CE (così da indurre in errore il consumatore).

Per quanto riguarda i giocattoli sarebbe stata accertata, a seguito di analisi compiute dai Laboratori Chimici ADM, per alcune tipologie (tra le quali yo-yo, glitter ball e jumping ball) la presenza di sostanze nocive e pericolose per la salute, mentre per altre (pupazzi e mazzi di carte Pokemon, Avengers, Lol Surprise) la natura contraffatta dei modelli e marchi riportati, come confermato dalle perizie effettuate.

L’azione ha quindi portato al sequestro degli interi carichi trasportati e al deferimento dei rispettivi importatori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nonché, per i prodotti risultati non conformi e "costituenti un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori", la segnalazione alla Commissione Europea, tramite il sistema di allerta rapida RAPEX, per i relativi provvedimenti di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato.