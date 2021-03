Intenti a bere al bancone del bar aperto a mezzanotte: scattano le sanzioni per clienti e titolare

E' accaduto a Gioia del Colle: nel locale, aperto ben oltre l'orario consentito, due ragazzi senza mascherina stavano consumando bevande. Sono scattate le sanzioni anticovid e per l'attività la chiusura per cinque giorni

Era da poco passata la mezzanotte, ma erano all'interno di un bar, privi di mascherine, intenti a bere al banco. La scena non è sfuggita a una pattuglia dei carabinieri di passaggio, così, nel locale a Gioia del Colle, è scattato il controllo. I due giovani clienti sono stati sanzionati per aver violato il coprifuoco e per il mancato uso del dispositivo di protezione. Per il proprietario del bar, invece, è scattata la sanzione della chiusura per giorni 5 per aver violato il divieto di consumo al banco, possibile fino alle ore 18.