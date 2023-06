Trovato con hashish, cocaina e due pistole: arrestato operaio incensurato nel Barese

I carabinieri lo hanno fermato mentre, dopo essere arrivato in auto, stava per entrare in un garage di sua proprietà, nel centro storico di Gioia del Colle. Così l'uomo, un operaio 32enne del luogo, incensurato, è stato trovato in possesso di droga e pistole.

In particolare, il 32enne è stato trovato in possesso - tra uno zainetto che aveva in spalla e un frigorifero in disuso presente nel locale - di 106 grammi di cocaina, 903 grammi di hashish e due pistole calibro 9 corto modificate e pronte all'uso. La successiva perquisizione presso la sua abitazione del 32enne ha permesso di rinvenire ulteriori 8 otto dosi di cocaina.

Le accuse nei suoi confronti sono di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.