Tragedia in una cantina di Gioia del Colle, padre e figlio cadono in una cisterna e muoiono

Due uomini, padre e figlio, sono morti ieri sera a Gioia del Colle, nel Barese, dopo essere caduti in una cisterna con all'interno del vino. L'episodio si è verificato in una cantina di via De Nicola.

Secondo una ricostruzione di Carabinieri, i due erano intenti a pulire la cisterna quando il padre sarebbe caduto all'interno. Il figlio avrebbe tentato di salvarlo ma sarebbe quindi successivamente precipitato. Inutili i soccorsi del 118. Al vaglio degli inquirenti la dinamica della tragedia: i due sarebbero morti per le esalazioni. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato i due corpi dopo complesse operazioni di soccorso. Le indagini sono coordinate dal pm di turno della Procura di Bari Lanfranco Marazia.