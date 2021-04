Colpito da infarto, uomo soccorso dai poliziotti: gli agenti allertano il 118 e scortano l'ambulanza in ospedale

E' accaduto a Gioia del Colle: non riuscendo a contattare il 118 a causa delle troppe richieste, un familiare si è recato presso il vicino distaccamento della Stradale: gli agenti si sono recati in casa dell'uomo riuscendo allo stesso tempo a chiedere l'intervento dei sanitari

Era stato colpito da infarto ma i suoi familiari non riuscivano a contattare il 118, a causa delle numerose richieste di soccorso sulle linee telefoniche. Così hanno deciso di chiedere aiuto al vicino Distaccamento Polizia Stradale di Gioia del Colle.

I poliziotti, resisi conto della gravità della situazione, sono riusciti a contattare i sanitari del 118 e si sono recati rapidamente a casa del cittadino in difficoltà. Nel frattempo è giunta l’autombulanza che, scortata dalla pattuglia della Stradale, dopo aver prestato le prime cure del caso, ha trasportato l'uomo in codice rosso in ospedale salvandolo ed evitando nefaste conseguenze.

(foto di repertorio)