Ballerino di Capurso bloccato a Kiev, Giordano è salvo: in viaggio per lasciare l'Ucraina

Giordano Signorile è salvo. Il ragazzo di Capurso, di professione ballerino, bloccato dallo scoppio della guerra in Ucraina in un dormitorio del centro di Kiev è stato recuperato da soldati ucraini e daun rappresentante dell'ambasciata italiana alle 11 di mercoledì 2 marzo. Lo conferma la famiglia di Giordano, con il padre in contatto col sindaco Michele Laricchia e autorità italiane.

Ad annunciare la sua prossima "liberazione" era stato lui stesso in un video di pochi secondi pubblicato sui social. Ora Giordano è diretto in Moldavia dove potrà essere accolto da diplomatici Italiani e di lì fare ritorno nella sua Capurso. "Siamo felicissimi per lui e per la famiglia - racconta Laricchia - che ha passato giorni terribili, di ansia e di angoscia. Non vediamo l'ora di poterlo riabbracciare al più presto".