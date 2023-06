Mondo del giornalismo in lutto, addio a Patrizia Nettis

Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Patrizia Nettis. 41 anni, originaria di Gioia del Colle, ricopriva attualmente il ruolo di addetto stampa per il Comune di Fasano. Grande appassionata di sport, che praticava anche come atleta, collaborava con la Gazzetta del Mezzogiorno, occupandosi in particolare di volley e di nuoto.

A gennaio scorso era stata premiata dalla Federazione regionale del volley pugliese come miglior giornalista. Un riconoscimento per il quale aveva ringraziato con un lungo post su Fd: "Sono onorata, sono commossa. Sono innamorata del mio mestiere. E sono fortunata a fare un lavoro che è la mia passione", dedicandolo a suo figlio Vittorio: "Spero che possa essere orgoglioso un giorno della sua mamma tutta pazza e che vive di corsa, come dice sempre lui. Riuscendo a comprendere che nessuna fatica è mai sprecata. Anche perché, in fondo, dopo ogni salita c’è solo un panorama mozzafiato. E dopo ogni tiebreak la pizza arriva sempre". Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio di chi la ricorda per il suo instancabile impegno, il suo sorriso e la sua passione.