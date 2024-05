Aggredì giornalista del Tg1 durante un servizio nel quartiere Libertà di Bari: condannata in appello moglie boss

E' stata confermata in appello la condanna con aggravante mafiosa a un anno e quattro mesi di reclusione per Monica Laera, moglie del boss del quartiere Libertà Lorenzo Caldarola, ritenuto componente del clan Strisciuglio, ritenuta responsabile di aver aggredito nel 2018 l'inviata speciale del Tg1, Maria Grazia Mazzola, da trent'anni cronista storica della prima testata Rai, durante le interviste per uno speciale dedicato ai giovani e alle mafie. Lo riporta l'Agenzia Dire.

Al fianco della giornalista il sindacato Usigrai e l'associazione Libera, costituitesi parte civile insieme alla Rai, il sindaco di Bari Decaro, Stampa Romana, l'Fnsi, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti. "Grazie a tutte le parti civili - ha dichiarato Mazzola al termine dell'udienza - all'avvocata Caterina Malavenda, a Enza Randa, al sindaco Decaro, all'Ordine dei giornalisti, a tutte e a tutti per il fortissimo impegno".