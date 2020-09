Giostrine danneggiate e spazzatura nei bagni: sos dal parchetto di Mungivacca

Due giostrine rotte nell'area giochi dedicata ai più piccoli, una fontanella non funzionante e spazzatura accumulata nei bagni. Siamo a Mungivacca, nel giardino 'Princigalli'.

Da qualche giorno, nell'area verde una delle due altalene risulta danneggiata. Non è dato sapere se per un 'incidente' o per un atto vandalico, di fatto l'altalena, con un cavo ormai staccato e il seggiolino a terra, è inutilizzabile. Come un'altra giostrina, anch'essa rotta, ma da più tempo. Altra nota 'stonata', in un parchetto che pur risulta complessivamente curato, la situazione dei bagni, in cui risulta accumulata immondizia di ogni genere. Alla segnalazione si aggiunge la presenza di una fontanella non funzionante, nella speranza qualcuno che possa provvedere alle riparazioni del caso.