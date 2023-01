Giovane barese scomparso in Calabria: proseguono le ricerche in provincia di Cosenza, usati anche droni

Continuano senza sosta anche oggi nel territorio di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, le ricerche del 32enne di Casamassima scomparso lo scorso 5 gennaio. In seguito all'allarme lanciato dai familiari, che non avevano più sue notizie, l'auto dell'uomo è stata ritrovata nel Comune calabrese.

Le attività, che vedono impegnati tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), i vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Scalea, stanno riguardando un'area molto vasta e impervia, che si estende anche sui monti. A causa del maltempo, non è stato possibile utilizzare un elicottero ma i vigili del fuoco hanno fatto ricorso anche ad alcuni droni per ispezionare la zona.