Giovane sporcaccione lascia i bisognini del cane per strada, l'ira di Decaro: "Spero sia sanzionato"

"Quando trovate le cacche di cane per strada vi chiedete: la colpa di chi è? Normalmente pensate sia colpa del sindaco. Almeno in questo caso posso dimostrare di non essere stato io. Non ho un giubbotto bianco, non fumo da 12 anni e soprattutto il mio cane Binda non c'è più da 16 anni": il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, commenta così, sulla sua bacheca Facebook, le immagini di un giovane 'sporcaccione' sorpreso da alcune telecamere mentre lascia i bisogni del proprio cane per strada, senza pulire.

"Spero sia individuato e sanzionato dalla polizia locale che ha acquisito le immagini" ha tuonato il primo cittadino.