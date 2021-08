Scomparso da Bari a fine luglio, ritrovato senza vita Giovanni Mormile

E' stato trovato senza vita Giovanni Mormile, il 38enne di cui non si avevano notizie dallo scorso 27 luglio. Attraverso la nostra redazione, i familiari avevano lanciato un appello per ritrovarlo.

Il 38enne - come confermato a Baritoday dalla sorella - è stato rinvenuto senza vita nella serata di ieri, martedì 10 agosto, in una zona di campagna nei pressi del centro da cui - come spiegato dai familiari - si sarebbe allontanato la mattina del 27 luglio.

L'azione di ricerca, coordinata dalla polizia di Stato, è avvenuta nella zona di Lama Balice, dando esecuzione al relativo Piano Provinciale per la Ricerca di Persone Scomparse attivato dalla Prefettura. Dopo numerose segnalazioni di avvistamento in città dello scomparso, poi risultate inattendibili, che avevano sviato la prima attività di ricerca - spiegano dalla Questura - le ricerche di ieri sono state concentrate nei circa 2 kilometri quadrati della zona, ultimo luogo di avvistamento dello scomparso. Nell’area d’interesse, sorvolata per tutto il tempo dall’elicottero della Polizia di Stato, le unità cinofile della Polizia di Stato, i poliziotti della Squadra Volanti e della Polizia Scientifica, e in ausilio il personale del gruppo del soccorso alpino e speleologico e delle unità cinofile molecolari specializzate, hanno dato vita ad un intensa attività di “rastrellamento” che ha avuto fine alle 19.30, quando, ai piedi di un dirupo, nascosto dall’altissima sterpaglia, quasi mummificato dal caldo, è stato rinvenuto il cadavere dello scomparso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il medico legale, dopo gli accertamenti del caso, ha messo la salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Un appello per ritrovare Giovanni era stato lanciato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto. Alle ricerche, insieme alle forze dell'ordine, ha contribuito anche l'associazione Penelope, che assiste i familiari di persone scomparse, con locandine affisse sui bus cittadini e un'unità cinofila della Sezione regionale Guardie zoofile.

(foto di repertorio)