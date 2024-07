Morto in moto in via Gentile, l'addio del liceo Salvemini al suo ex alunno Giovanni Vittore: "Siamo affranti"

"La comunità del Liceo Salvemini si unisce, affranta, al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del suo ex alunno Giovanni Vittore di soli 21 anni". Così, in una nota sulla pagina Fb dell'istituto, la scuola barese esprime il cordoglio per la morte del giovane, deceduto nel pomeriggio di domenica mentre percorreva in moto via Gentile.

In merito a quanto accaduto, le indagini in corso "hanno già accertato - ha reso noto oggi la Polizia locale - che trattasi di incidente stradale" ed è "esclusa qualsiasi altra ipotesi di dinamiche diverse".

Tanti i messaggi di cordoglio che hanno accompagnato il post della scuola: "Figlio di tutti noi… bravo, pulito e tanto amorevole. Ciao Giovanni - scrive un'utente - aiutaci a metabolizzare questo dolore così grande". "Una tragedia infinita, non ci si crede - si legge in un altro commento - Riposa in pace ragazzone". "Ho avuto la fortuna di conoscere un bravo ragazzo, una persona di cuore -è un altro dei messaggi - Sono affranto e non oso immaginare il dolore dei genitori e di chi gli ha voluto bene".