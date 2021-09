Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma si era ugualmente concesso una 'trasferta' da Bitonto a Giovinazzo. Qui i carabinieri lo hanno sorpreso e arrestato per evasione. Il giovane, un 21enne, si trovava con una donna in un appartamento del centro. Entrambi alla vista dei militari hanno anche opposto resistenza, e vano è stato il tentativo di fuga del 21enne che, bloccato dai militari, è stato arrestato e condotto in carcere a Bari.

In 'trasferta' da Bitonto a Giovinazzo nonostante i domiciliari, sorpreso in un appartamento in pieno centro: in carcere 21enne