Auto non si ferma all'alt, scatta inseguimento: feriti due carabinieri e un agricoltore dopo incidente

Due carabinieri e un agricoltore sono rimasti feriti questa mattina durante un inseguimento a Giovinazzo, nel Barese. Lo riporta l'agenzia Dire. Secondo quanto emerso finora, i militari erano impegnati in attività di controllo del territorio quando hanno visto un'auto sportiva di colore bianco, segnalata già nei giorni scorsi perché coinvolta in alcuni furti, aggirarsi per il paese.

A bordo c'erano alcune persone che non hanno rispettato l'alt intimato dai militari innescando un inseguimento. Durante la corsa e all'altezza di una rotatoria, l'auto dei militari si è scontrata con un mezzo agricolo per poi finire fuori strada. I militari hanno riportato alcune contusioni e traumi: sono stati trasportati al Policlinico di Bari e all'ospedale San Paolo del capoluogo pugliese. Le loro condizioni non sono gravi. Il conducente del mezzo agricolo è stato accompagnato all'ospedale di Molfetta. Si cercano ora gli occupanti dell'auto bianca.