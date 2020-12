Riuniti nel monolocale per giocare alla playstation o nel circolo a guardare la partita: ragazzi sanzionati

Si erano riuniti in un monolocale per giocare alla playstation, violando così le restrizioni anticovid: sorpresi dai carabinieri, quattro ragazzi, appena maggiorenni, sono stati sanzionati a Giovinazzo per non aver rispettato l'articolo 1 del Dpcm.

Alcuni giorni fa, in una situazione simile, sempre a Giovinazzo altri quattro giovani - tra i 24 e i 26 anni - sono stati multati: sono stati sorpresi in un piccolo locale adibito a circolo, dove si erano riuniti per guardare la partita.

Nel corso del controllo nel monocale, inoltre, i militari hanno avvertito sin da subito un “odore anomalo” e pertanto hanno proceduto anche a perquisizione locale e personale, rinvenendo sulle persone di due dei quattro ragazzi, due stecchette di hashish del per di 0,5 cadauna. Questi ultimi sono stati segnalati la Prefettura di Bari anche per la violazione amministrativa prevista dall’art. 75 del dpr 309/90.