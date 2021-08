Per strada con due panetti di hashish: denunciata 36enne insospettabile

E' accaduto a Giovinazzo, nel Barese. La droga sarà analizzata nelle prossime ore per accertarne la provenienza e la destinazione

Una 36enne incensurata è stata denunciata a Giovinazzo dai Carabinieri dopo essere stata scoperta con 2 panetti di hashish. I militari, nel corso di alcuni controlli per le strade cittadine, hanno notato una donna che, improvvisamente, avrebbe cercato di allontanarsi.

Raggiunta dai militari, è stata subito perquisita: con sé deteneva 2 panetti di hashish per un totale complessivo di 200 grammi. Dopo i controlli è stata denunciata a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga sarà analizzata nelle prossime ore per accertarne la provenienza e la destinazione.