Giovinazzo, due incendi in poche ore ai danni di locali sul mare. Il sindaco: "Preoccupati"

Due incendi in due giorni ai danni di altrettanti locali sul mare, e a Giovinazzo sale la preoccupazione. Dopo il rogo che nella notte tra l'1 e il 2 aprile ha interessato il ristorante 'Fronte del Porto', nella serata di ieri, martedì 2 aprile, un nuovo incendio ha riguardato un altro locale in zona Trincea. A darne notizia, con un post sui social, è stato lo stesso sindaco della cittadina, Michele Sollecito.

"Stasera (ieri sera, ndr) ha preso fuoco parte del materiale di un locale sul mare in zona Trincea in preparazione per la nuova stagione estiva - spiega Sollecito - Sono giunto subito sul posto insieme alla polizia locale. I vigili del fuoco hanno circoscritto e domato le fiamme, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti investigativi". Il sindaco ha espresso quindi preoccupazione per i due episodi, lanciando un appello ai cittadini: "Dopo il rogo di ieri a Fronte del Porto sale la nostra inquietudine e preoccupazione. In questo momento dobbiamo restare uniti, denunciare alle forze dell’ordine tutto ciò che può servire alle indagini e tutto ciò che può contribuire alla sicurezza diffusa della nostra città. Le comunità forti e sane reagiscono in modo corale e si affidano allo Stato collaborando in modo fattivo. Confido in tutti e ciascuno".