Giovinazzo dedica un giardino a Pino Tulipani, il garante delle persone con disabilità scomparso a 59 anni: "Omaggio al suo impegno"

Giovinazzo rende omaggio a Giuseppe Tulipani. Garante regionale delle persone con disabilità. Tulipani, giovinazzese, è prematuramente scomparso a marzo scorso, all'età di 59 anni. Molto amato e stimato per il suo impegno in difesa dei diritti dei diversamente abili, Tulipani, oltre che fondatore dell’Associazione “Angeli della Vita”, è stato promotore di numerosi progetti di inclusione sociale. Tra questi, la ‘Biblioteca Giardino’ e l’orto-terapia, ospitati proprio nel giardino in via Tenente De Venuto che gli è stato dedicato.

“Questa targa è un omaggio alla sua persona e a tutto quello che fatto per il mondo della disabilità - ha detto il sindaco Tommaso Depalma - Il suo instancabile impegno è stato sempre mosso e supportato da una grandissima e ineguagliabile carica umana. La città di Giovinazzo ha ritenuto giusto dedicargli un luogo a lui particolarmente caro” .