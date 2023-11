Controlli sulle strade e incontri nelle scuole: la polizia in campo per la sicurezza alla guida

Dalle attività di controllo a quelle di informazione e sensibilizzazione. Nella settimana appena trascorsa la Polizia stradale ha messo in campo, anche a Bari, una serie di iniziative dedicate alla sicurezza, in vista della 'Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada' che si celebra domenica, 19 novembre.



Ricordare le vittime della strada e prevenire gli incidenti sono gli obiettivi che la Polizia Stradale si è posta attraverso numerose attività organizzate su tutto il territorio nazionale.

A Bari ed in provincia sono stati pianificati straordinari servizi di controllo mirati a prevenire e contrastare fenomeni correlati alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Di fondamentale importanza anche la sensibilizzazione dei giovani sul fenomeno degli incidenti stradali. Nel corso della settimana, infatti, i poliziotti hanno incontrato gli studenti di alcune scuole dell’intera Area Metropolitana di Bari.

A conclusione di tale iniziativa, sabato 18 novembre a Giovinazzo, sarà organizzata una “biciclettata” con i ragazzi di diversi istituti scolastici del Comune. L’appuntamento è per sabato mattina, alle ore 9.30, in piazza V. Emanuele II.