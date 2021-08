Banda di bulli aggredisce e minaccia vigile urbano a Giovinazzo: dopo gli insulti tentano di sottrarre la moto degli agenti

A rendere noto l'episodio è il sindaco della cittadina Tommaso Depalma: una persona al momento è stata identificata, ma sono in corso ulteriori indagini: "Persone così non sono gradite qui"

Aggredito e minacciato da un gruppo di bulli mentre era in servizio sul lungomare di Ponente, a Giovinazzo: a denunciare l'episodio ai danni di un agente della Polizia locale è il sindaco della cittadina, Tommaso Depalma: "Persone così non sono gradite a Giovinazzo, questa città è aperta solo alle persone perbene rispettose delle regole, delle leggi e del prossimo. Gentaglia del genere non la vogliamo nella nostra città. Esprimo tutta la mia solidarietà all’agente minacciato, noi saremo sempre dalla parte delle regole e ci assicureremo che gli autori di questo vile gesto vengano tutti identificati e denunciati".

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17.30. L'agente della Polizia Locale - riferisce il primo cittadino - mentre era in servizio sul lungomare Marina Italiana, è stato aggredito, senza alcuna ragione, da un gruppo di ragazzi con insulti, parolacce e minacce. A questo gruppetto iniziale - prosegue il racconto del sindaco - "si sono aggiunti altri amici che, nonostante procedessero in controsenso sul Lungomare, non solo non si sono fermati all’alt imposto dagli agenti, ma hanno anche cercato di sottrarre la moto di servizio ai vigili cercando di strappare le chiavi del veicolo". Infine, alla richiesta degli agenti, il gruppo di bulli, ormai diventato di circa una ventina di persone, si sarebbe rifiutato di mostrare e consegnare i documenti di identità.

Al momento un sola persona è stata identificata, ma sono in corso ulteriori indagini per risalire alle identità degli altri soggetti. Le accuse sono di oltraggio, resistenza, favoreggiamento e rifiuto di declinare le proprie generalità.

"Si è trattato non solo di un atto vile nei confronti di un agente, ma nei confronti dell’intero corpo di Polizia Locale e dei valori che esso rappresenta", conclude il comandante Raffaele Campanella. "La Polizia locale, baluardo della legalità, non arretrerà di un passo nell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e/o penali, al fine di salvaguardare, unitamente alle altre forze dell’ordine, la sicurezza pubblica e privata".

(foto di repertorio)