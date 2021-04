"Abili pressioni" sul medico per far scarcerare il detenuto: le mosse del gip De Benedictis per favorire i clienti dell'avvocato

Avrebbe "abilmente fatto pressioni" su un perito, affinché dichiarasse l'incompatibilità al carcere di un detenuto, per farlo così liberare. È uno degli episodi descritti nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ieri all'arresto del gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, per presunti episodi di corruzione verso i clienti dell'avvocato barese Chiariello, anch'egli attualmente in carcere.

L'episodio richiamato si riferisce al detenuto Antonio Ippedico di Foggia, difeso da Chiariello, finito in carcere nel settembre 2020 nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bari su una maxitruffa alla Regione. Il giudice "più volte esorta il perito - scrive il gip di Lecce - a dichiarare l'incompatibilità carceraria prospettando seri guai per il medico legale ove l'indagato dovesse morire in carcere" a causa del Covid. Secondo l'accusa il contenuto della perizia "veniva predeterminato dal giudice e di fatto dettato al perito", dicendogli "questo devi scrivere". Negli atti si legge anche che "Il giudice sa bene che i gravissimi reati per i quali lui stesso ha messo in carcere l'indagato, non gli consentono di affievolire la misura custodiale in atto con quella domiciliare. L'unico modo per aggirare l'ostacolo senza suscitare uno scandalo, è quello di percorrere la strada della incompatibilità con il regime carcerario per gravi motivi di salute". De Benedictis "sa bene che non c'è nessuna incompatibilità", chiarisce l'ordinanza, e "l'unico cambiamento" intervenuto rispetto alle due perizie di qualche mese che avevano ritenuto Ippedico, affetto da patologie cardiache, compatibile con il carcere "è il deplorevole interesse ad assecondare la richiesta dell'amico avvocato". Così affida il nuovo incarico ad "un medico suggestionabile".