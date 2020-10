Giro d'Italia a Giovinazzo, gente in piazza e polemiche social

"Oggi, giro d’Italia a Giovinazzo. Vedo che le dichiarazioni allarmistiche di Lopalco sul Covid in Puglia fanno effetto. Andiamo avanti così". La foto, postata sui social da Selvaggia Lucarelli, raffigura la piazza centrale della cittadina barese piena di gente per la partenza della corsa rosa (che ieri ha fatto tappa da Giovinazzo a Vieste). La giornalista e opinionista ha messo in evidenza gli assembramenti, ironizzando sull'appello a "limitare i contatti sociali" lanciato soltanto il giorno prima da Lopalco.

Con il suo passaggio in Puglia, il Giro d'Italia ha costituito sicuramente un'importante vetrina per il territorio, ma in tempi di Covid, in tanti si sono chiesti se non sarebbe stato più opportuno evitare una manifestazione che inevitabilmente richiama molta gente. Così molti cittadini hanno commentato sulla pagina Fb del Comune di Giovinazzo, ma anche su quella del sindaco metropolitano, Antonio Decaro, che proprio ieri aveva stigmatizzato, pubblicando un video, una festa privata in cui giovani ballavano ammassati senza mascherine.

(Foto Fb Selvaggia Lucarelli)