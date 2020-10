Gita fuori porta si trasforma in mini focolaio Covid, il sindaco: "Evitate di lasciare la città"

Otto contagi nati da una gita fuori città a Molfetta. A comunicare il mini focolaio, nato dalla trasferta di due persone anziane, è stato il sindaco del comune barese, Tommaso Minervini, durante una diretta social: in totale sono state otto le persone risultate positive al Covid dopo l'episodio. E non si tratta degli unici casi in città, come ricorda il primo cittadino: "Ci sono altri 5 casi - spiega - derivati da un dipendente degli uffici comunali di Andria".

In totale in città i nuovi contagi sono 17, che comprendono un positivo arrivato dall'ospedale di Andria, uno dal Policlinico e uno dall'unità sanitaria di Santa Fara. "Altri due casi sono invece derivati da un incontro a Bisceglie" ha aggiunto Minervini, raccomandando quindi di "rimanere in città, tranne per motivi di lavoro e di usare sempre le mascherine".